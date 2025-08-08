LPI-J: Haftbefehle vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Tag vollstreckte die Polizei zwei Haftbefehle gegen einen 58-jährigen Apoldaer. Da der Mann selbst nicht angetroffen werden konnte, erklärte sich seine Partnerin bereit, die offene Geldstrafe zu begleichen. Eine Haftstrafe konnte somit abgewendet werden.
