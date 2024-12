Coesfeld (ots) - Zwei Außenspiegel zweier Autos kollidierten am Sonntag (01.12.24) an der L580. Gegen 16.25 Uhr verstieß der unbekannte Fahrer eines weißen Kleintransporters gegen das Rechtsfahrgebot. Nach dem Zusammenstoß stoppte er nicht. Der Unfallort befindet sich auf Höhe der Kreuzung Ludgerusweg / Napoleonsweg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

