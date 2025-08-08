Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrs- und Personenkontrolle stellte die Polizei gestern zwei Verstöße fest. Bei einem 24-jährigen E-Roller-Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis anschlug und bei einem 45-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge größer als 8 cm. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde unterbunden und das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen beide Männer wurde Anzeige erstattet

