LPI-J: Verstoß gegen Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz
Apolda (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrs- und Personenkontrolle stellte die Polizei gestern zwei Verstöße fest. Bei einem 24-jährigen E-Roller-Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis anschlug und bei einem 45-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge größer als 8 cm. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde unterbunden und das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen beide Männer wurde Anzeige erstattet
