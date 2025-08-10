LPI-J: Scheibe eingeschlagen
Apolda (ots)
In der Zeit vom 07.08.2025 19:30 Uhr bis zum 08.08.2025, 10:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz des Kleingartenvereins Amselgrund in der Rosestraße die Beifahrerscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten anschließend das Handschuhfach und die Mittelkonsole des Fahrzeuges, entwendeten hier einen Schlüssel und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 Euro. Zeugen, welche in dem oben genannten Zeitraum etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.
