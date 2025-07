Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Großgasse in Landau kam es im Laufe des Sonntages (20.07.2025) zwischen 08:00 und 18:00 Uhr. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich über ein gekipptes Fenster Zugang in die Wohnung. Es wurden Wertgegenstände und Nahrungsmittel im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Zudem beschädigte er die Scheibe eines im Hof des Wohnanwesens geparkten Fahrzeugs. Hieraus wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

