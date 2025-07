POL-PDLD: Reh in Schulhof beschäftigt Polizei

Kapellen-Drusweiler (ots) - Am Abend des 20.07.2025, um 20:40 Uhr, kam es in der Oberen Hauptstraße in Kapellen-Drusweiler zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Obere Hauptstraße in Richtung Untere Hauptstraße. An der Einmündung Hintergasse missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten Radfahrer aus Richtung Pfaffenhohl. Durch den Zusammenstoß ...

mehr