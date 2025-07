Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Abend des 20.07.2025, um 20:40 Uhr, kam es in der Oberen Hauptstraße in Kapellen-Drusweiler zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Obere Hauptstraße in Richtung Untere Hauptstraße. An der Einmündung Hintergasse missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten Radfahrer aus Richtung Pfaffenhohl. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 47-jährige Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm aufgrund einer bei der Unfallaufnahme festgestellten Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, gegen den Radfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell