Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Schlägerei geflüchtet

Landau (ots)

Über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen wurde die Polizei vergangenen Abend, den 19.07.2025 gegen 22 Uhr informiert. In der Nähe des Hauptbahnhofes kam es zwischen zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein bisher Unbekannter einem 35-jährigen mit der Faust gegen den Kopf schlug und dieser in der Folge zu Boden stürzte. Daraufhin traten weitere Unbekannte der Gruppe auf den 35-jährigen ein und flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Durch den Übergriff erlitt der 35-jährige leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell