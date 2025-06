Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand: Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

Hannover (ots)

Am Frühen Sonntagmorgen wurde der Regionsleitstelle gegen 0:50 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Göttinger Chaussee im Stadtteil Oberricklingen gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Eine Person wurde bei dem Einsatz verletzt.

Aufgrund der Schilderungen über den Notruf 112 alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 4 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ricklingen und Bornum und den Rettungsdienst an die Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits eine Mutter und ihr Kind die Brandwohnung unbeschadet verlassen. Eine dritte, männliche Person hielt sich noch im Gebäude auf. Mit zwei Atemschutztrupps und zwei Löschrohren konnte das Feuer schnell gelöscht und die vermisste Person über das Treppenhaus gerettet werden. Sie wurde dem Rettungsdienst mit Brandverletzungen übergeben und nach der Erstversorgung in eine hannoversche Klinik transportiert.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Gebäude mittels Hochdrucklüfter belüftet, um es von Brandgasen zu befreien. Die Brandwohnung ist durch das Feuer vorerst unbewohnbar.

Während der Löschmaßnahmen war die Göttinger Chaussee voll gesperrt. Zur Brandursache sowie Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Anschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen.

