Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Autobahnraser auf der A63 gestoppt!

BAB 63, Mainz FR Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025 gegen 18:00 Uhr auf der A63 - Mainz in Richtung Kaiserslautern - fiel ein schwarzer 4er BMW durch riskante und bedrängende Fahrweise auf. Der 25-jährige Fahrer des BMW überschritt mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer in verkehrswidriger Weise. Der verantwortliche Fahrer konnte durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden. Wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr wurde der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt und so die Weiterfahrt unterbunden. Zeugen, denen der schwarze BMW aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

