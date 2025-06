Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer in einem Klassenzimmer

Hannover (ots)

Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr Hannover zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einer Grundschule in den Stadtteil Badenstedt aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Schüler*innen wurden durch das umsichtige Handeln der Lehrkräfte und Betreuenden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

Über den Notruf 112 wurde gegen 14:35 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das Sekretariat der Friedrich-Ebert-Schule schildert eine Rauchentwicklung im 2. Obergeschoss. Aufgrund der Meldung alarmierte die Regionsleitstelle umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst an die Einsatzstelle in den Salzweg. Im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes konnte die gemeldete Rauchentwicklung lokalisiert werden, dichter Rauch drang aus einem geöffneten Fenster. Umgehend wurde die Brandbekämpfung durch zwei Atemschutztrupp mit einem Löschrohr eingeleitet. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die 66 Schüler*innen durch das Lehrpersonal aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Nachdem das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte, führten die Einsatzkräfte noch Lüftungsmaßnahmen mittels Hochdrucklüftern durch, um das Klassenzimmer und die angrenzenden Unterrichtsräume von Brandgasen zu befreien. Im Anschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Brandursache, Schadenshöhe und Schadensausmaß kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Während des Einsatzes kam es auf der Straße Am Soltekamp zu Verkehrsbehinderungen. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

