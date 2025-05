Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Gartenlauben brennen in Hannover-Nordstadt

Hannover-Nordstadt (ots)

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Freitag in den Stadtteil Nordstadt ausrücken. Zwei Gartenlaube waren in Brand geraten. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine Feuerwehreinsatzkraft verletzt.

Gegen 23.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Laubenbrand in die Gartenkolonie "Rosendorf" in Hannovers Nordstadt alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße "In der Steintormasch" stand bereits eine Laube im Vollbrand und die Flammen waren auf eine weitere Gartenlaube übergegriffen. Aufgrund der schwierigen Zuwegung und der ungünstigen Wasserversorgung stand diese kurze Zeit später ebenfalls im Vollbrand. Während der Löschmaßnahmen wurden mehrere Gasflaschen geborgen und gekühlt. Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung wurde ein Großtanklöschfahrzeuge mit einem 10.000 l Wassertank alarmiert. Gegen 0:00 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet und gegen 1:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr zunächst beendet. Im Zuge der Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehreinsatzkraft am Fuß und wurde in ein hannoversches Krankenhaus transportiert.

Als um 2:20 ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Hannover die Einsatzstelle zur Brandnachschau erneut anfuhr, wurde festgestellt, dass die Überreste der zuerst betroffenen Gartenlaube erneut im Vollbrand standen. Umgehend wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 und erneut ein Großtanklöschfahrzeug nachgefordert. "Feuer aus" konnte um 03:50 gemeldet werden und das Einsatzende dieses zweiten Einsatzes war gegen 04:30 Uhr. Weitere Brandnachschauen gegen 05:30 Uhr und 08:45 Uhr waren unauffällig.

Die Brandursache sowie die Schadenhöhe sind unklar. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

