POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der B212 in Stadland

Delmenhorst (ots) - Am Dienstagabend, 09. Juli 2024, gegen 18:50 Uhr, sind in Delmenhorst ein Linienbus und ein Pkw zusammengestoßen. Weil die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Dabei befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Linienbusses den Hundertster Weg in Richtung Brauenkamper Straße. Ungefähr in Höhe der ...

