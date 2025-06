Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr Hannover zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in die Straße Tollenbrink im Stadtteil Bothfeld aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Aufgrund der Schilderungen über den Notruf 112 alarmierte die Regionsleitstelle umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst an die Einsatzstelle. Im Sechsten Obergeschoss konnte die gemeldete Rauchentwicklung lokalisiert werden. Die weitere Erkundung ergab einen Küchenbrand in einer Wohnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung durch einen Atemschutztrupp mit einem Löschrohr eingeleitet. Dabei wurde der 90-jährige Mieter in seiner Wohnung angetroffen und dem Rettungsdienst zur Behandlung und anschließendem Transport in eine hannoversche Klinik übergeben.

Nachdem das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte, führten die Einsatzkräfte Lüftungsmaßnahmen mittels Hochdrucklüftern durch, um die Wohneinheit von Brandgasen zu befreien.

Im Anschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

