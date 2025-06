Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kollision zweier Binnenschiffe auf dem Mittellandkanal

Hannover (ots)

Zwei Binnenschiffe kollidierten beim Überholen auf dem Mittellandkanal in Hannover Groß-Buchholz - Feuerwehr unterstützt bei der Räumung des Fahrgastschiffes.

Die Feuerwehr wurde am Freitagabend um 20.10 Uhr durch die Regionsleitstelle zu einer Kollision zwischen zwei Binnenschiffen alarmiert. Eine Erkundung der Lage ergab, dass ein Frachtbinnenschiff mit einem Ausflugsschiff auf dem Mittellandkanal in Höhe der Noltemeyerbrücke kollidiert ist. Das Ausflugsschiff hatte circa 170 Passagiere an Bord und war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits am Ufer befestigt und gesichert. Das mit Fracht beladene Binnenschiff setzte die Fahrt bis in die Anderter Schleuse fort. Die Feuerwehr unterstützte bei der Räumung der "Arminius" und führte eine medizinische Sichtung der an Bord befindlichen Personen durch. Insgesamt wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens und einen Notarzt vor Ort sechs leicht verletzte Personen behandelt, welche jedoch nicht in umliegende Krankenhäuser transportiert werden mussten. Es traten keine Betriebsstoffe aus. Die Passagiere konnten die Heimreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis antreten. Zur Schadenhöhe sowie zur Ursache können keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr Hannover war mit einem Löschzug sowie einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug bis 21.15 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell