FW Hannover: Personensuche im Mittellandkanal ohne Ergebnis

Hannover (ots) - Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr Hannover zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einer Grundschule in den Stadtteil Badenstedt aus. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Schüler*innen wurden durch das umsichtige Handeln der Lehrkräfte und Betreuenden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Über den Notruf 112 wurde gegen 14:35 Uhr die Feuerwehr alarmiert. ...

