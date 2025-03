Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Praxis

Neustadt/Harz (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Praxis für Ergotherapie in der Burgstraße. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

