POL-PDLD: Ruhestörung führt zu Auseinandersetzung

Kuhardt (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag, den 19.07.2025, gegen 17.00 Uhr bis Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in Abwesenheit der Hausbewohner in zwei Wohnanwesen in der Ringstraße in Kuhardt ein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu den Einbrüchen, den bislang unbekannten Tätern oder bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 ...

