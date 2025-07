Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag dem 19.07.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es in Bad Bergzabern an der Einmündung Landauer Straße / Weinstraße zu einem Auffahrunfall.

Die Fahrerin des Hyundai i30 musste zum Linksabbiegen verkehrsbedingt an der Einmündung halten. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Transporters fuhr zunächst auf den wartenden PKW auf. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, indem er nach rechts in Richtung Pleisweiler-Oberhofen abbog, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeugheck der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

