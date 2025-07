Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am Samstagmittag (19.07.2025) gegen 12:45 Uhr wurde ein 41-jähriger Mann in der Horststraße in Landau mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Auffälligkeiten, die auf den Konsum berauschender Mittel sowie Alkohol hindeuteten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Der Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell