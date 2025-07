Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall: 17-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad und zieht sich schwere Verletzungen zu

Kleve-Rindern (ots)

Am Donnerstag (10. Juli 2025) kam es gegen 16:00 Uhr an der Keekener Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kleve befuhr mit einem Kleinkraftrad die Keekener Straße in Fahrtrichtung Düffelward. Laut Zeugenaussagen machte der Verkehrsteilnehmer einen "Wheelie" und verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug. Durch den Sturz zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Kleinkraftrad, welches beschädigt wurde, für weitere Ermittlungen sichergestellt. (pp)

