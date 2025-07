Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Frau von Auto erfasst: 77-Jährige verletzt sich schwer

Geldern (ots)

Am Donnerstag (10. Juli 2025) kam es gegen 14:05 Uhr am Ostwall in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kevelaer, welcher in einer grauen Mercedes A-Klasse unterwegs war, ließ seine 77-jährige Ehefrau aus dem Fahrzeug aussteigen. Die Frau beabsichtigte die Straße hinter dem stehenden Fahrzeug zu queren, musste verkehrsbedingt allerdings warten. Der 82-Jährige setzte das Fahrzeug zurück und übersah dabei die Frau, welche sich noch hinter dem Wagen befand. Durch die Kollision stürzte die 77-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. (pp)

