POL-HS: Papierabfallbehälter brennt nieder

Hückelhoven (ots) - Am vergangenen Freitag (7. März) hielt sich eine 30 Jahre alte Frau gegen 12.10 Uhr in der Straße Am Landabsatz in einem Bekleidungsgeschäft auf und schaute sich im Eingangsbereich an den dortigen Kleidungsständern um, als sie von einer bislang unbekannten Frau von hinten umgestoßen wurde. Aus einem Rucksack, den die Hückelhovenerin auf dem Rücken trug, entwendete die Täterin ein Portmonee und ...

