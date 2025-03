Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrer erfasst Radfahrerin bei Abbiegevorgang

Hückelhoven (ots)

Gegen 11.30 Uhr kam es am Montagmittag (10. März) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine ältere Frau verletzt wurde. Die 85-Jährige war zuvor auf ihrem Fahrrad auf der Breite Straße aus Richtung Hilfarth kommend in Fahrtrichtung Hilfarther Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 68-jähriger Hückelhovener mit seinem Wagen auf der Straße Rurbrücke und bog im Einmündungsbereich zur Hilfarther Straße nach links in Fahrtrichtung Hückelhoven ab. Hierbei erfasste er die Seniorin, die auf die Fahrbahn stürzte und sich so schwere Verletzungen zuzog, dass sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

