Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter Mercedes an der Haydnstraße beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Dienstag (08. Juli 2025) wurde ein geparkter Pkw an der Haydnstraße in Straelen durch ein bisher unbekanntes anderes Fahrzeug beschädigt, der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne sich erkennen zu geben. Der schwarze Mercedes E 220 Kombi war vor der Hausnummer 2 auf den zum Haus gehörenden Parkplätzen abgestellt, mit der Fahrzeugfront zum Haus hin. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug den Mercedes, der zwischen 14:30 Uhr und 15:09 Uhr dort abgestellt war, beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Unfallflucht bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

