Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfall im Rahmen der Pannenhilfe: 61-Jähriger verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (9. Juli 2025) kam es gegen 14:10 Uhr am Drosselweg in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen einer Pannenhilfe wurde ein 61-jähriger Mann aus Duisburg, als Mitarbeiter eines Automobilclubs, von einem 50-jährigen Kranenburger zur Hilfe gebeten. Bei den durchgeführten Überbrückungsmaßnahmen befand sich der 50-Jährige in einem brauen Opel Corsa, während der Duisburger zwischen dem Fahrzeug und einer geschlossenen Garage stand. Nachdem der 61-Jährige den Mann aus Kranenburg aufgefordert hatte den Wagen zu starten, um die Überbrückungsmaßnahmen zu prüfen, machte das Fahrzeug einen Satz nach vorne. Der Duisburger wurde dadurch mit Teilen seines Körpers zwischen dem Fahrzeug und dem Garagentor eingeklemmt. Aufgrund der dadurch zugezogenen schweren Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht, während am brauen Opel Corsa sowie am Garagentor Sachschaden entstand. (pp)

