Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS)Baiersbronn - Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Pforzheim (ots)

Klosterreichenbach - Fünf verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 462 bei Klosterreichenbach.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine VW-Fahrerin kurz vor 16:00 Uhr auf der Murgtalstraße von Röt kommend in Richtung Klosterreichenbach. Aus noch unbekannten Gründen kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden BMW. Die 39jährige VW-Fahrerin sowie der 18jährige BMW-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Im Anschluss wurden die beiden Schwerverletzten, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer des BMW sowie die beiden im VW befindlichen Kinder wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell