POL-KLE: Kleve - Scheibe eingeworfen: Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein und entwenden Wertgegenstände

Kranenburg (ots) - Am Mittwoch (09. Juli 2025) kam es gegen 12:40 Uhr in Kranenburg an der B 504 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann schwer sowie seine Mutter leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige Frau aus Rossum in den Niederlanden wollte, von der Klever Straße kommend, mit ihrem Fiat 500 oben an der Einmündung nach links auf die B 504 in Richtung ...

mehr