Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw am Straßenrand beschädigt: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Dienstag (8. Juli 2025) kam es gegen 07:30 Uhr an der Örtlichkeit "Grüne Straße" in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein am Straßenrand abgestellter weißer BMW (Modell: 116ED), am Außenspiegel auf der Fahrerseite, beschädigt. Da sich die oder der Unfallverursacher entfernte, informierte der Nutzer des Wagens, ein 28-jähriger Emmericher, die Polizei über die Verkehrsunfallflucht.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell