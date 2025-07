Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen: Zwei Frauen ziehen sich schwere Verletzungen zu

Geldern-Vernum (ots)

Am Dienstag (8. Juli 2025) kam es gegen 15:50 Uhr im Kreuzungsbereich Kölner Straße / Krefelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Issum befuhr mit einem roten Smart FORFOUR die Kölner Straße in Fahrtrichtung Kerken. Im Kreuzungsbereich Kölner Straße / Krefelder Straße beabsichtigte die Frau nach links auf die Krefelder Straße abzubiegen. Dabei über sah die Frau ein entgegenkommendes Fahrzeug, einen weißen VW Up!, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt eine 84-jährige Frau aus Kerken befand. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich verletzten sich die beiden Frauen schwer und wurden in Krankenhäuser verbracht. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Lichtzeichenanlage für beide Verkehrsteilnehmerinnen grün an, während an den beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. (pp)

