Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Zwei unbekannte Täter entwenden Leergut

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (4. Juli 2025), 12:00 Uhr und Montag (7. Juli 2025), 23:00 Uhr kam es an der Straße "Op-de-Botter" in Kleve zu einem Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter beschädigten die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten aus dieser diverse Pfandflaschen. Durch einen Zeugen konnten die beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibung 1:

- männlich - ca. 180 bis 185 cm groß - afro-amerikanisches Aussehen - schwarze Bekleidung

Täterbeschreibung 2:

- männlich - ca. 165 bis 170 cm groß - afro-amerikanisches Aussehen - schwarze Bekleidung

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell