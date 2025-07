Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Weißer Pkw am Radkasten beschädigt

Geldern (ots)

Am Samstag (5. Juli 2025) kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 24-jährige Halterin eines weißen Land Rovers hatte das Fahrzeug rückwärts auf einem Parkplatz abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich des vorderen Radkastens auf der Fahrerseite feststellen. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die oder der Unfallverursacher, welcher sich von der Örtlichkeit entfernte, in einem silberfarbenen Pkw unterwegs gewesen war.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

