Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kollision zwischen Pkw-Gespann und Motorrad: 62-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Goch-Asperden (ots)

Am Montag (7. Juli 2025) kam es gegen 16:45 Uhr kam es an der Kreuzung Asperdener Straße / Triftstraße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kevelaer befuhr mit einem Motorrad (Hersteller: Harley Davidson) die Asperdener Straße in Fahrtrichtung Goch. Im Bereich der Kreuzung Asperdener Straße / Triftstraße schaltete die Fußgängerbedarfsampel von Grün auf Rot, weshalb der 62-Jährige die Geschwindigkeit verringerte und an der Haltelinie zum Stillstand kam. Ein dahinterfahrender Verkehrsteilnehmer, ein 68-jähriger Mann aus Gennep, nahm den Bremsvorgang zu spät war und kollidiert mit seinem Pkw-Anhängergespann mit dem Motorrad. Durch die Kollision stürzte der 62-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. (pp)

