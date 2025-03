Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Verkehrsbehinderung durch Auffahrunfall

B10/LD-Godramstein (ots)

Wegen einem Verkehrsunfall am gestrigen Morgen (24.03.2025, 09.40 Uhr) kam es auf der B10, Höhe der AS LD-Godramstein zu Verkehrsbehinderungen. Ein 58 Jahre alter Mercedesfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Infolge Unachtsamkeit fuhr ein Gleichaltriger auf dessen Fahrzeug auf. An beiden Autos entstand dadurch wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen musste der rechte Fahrstreifen gesperrt und gereinigt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

