Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Straßenverkehrsgefährdung: Polizei sucht unbeteiligte Geschädigte

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Sonntag (6. Juli 2025) kam es zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr in Emmerich zu mehreren Straßenverkehrsgefährdung. Im Vorfeld war der Kreispolizeibehörde Kleve durch den Halter eines Ford Fiesta mit niederländischem Kennzeichen bekannt geworden, dass das Fahrzeug wenige Tage zuvor, vom Parkplatz am Emmericher Bahnhof, entwendet worden war. Aufgrund eines im Fahrzeug verbauten Ortungssystems konnte der Halter im oben genannten Zeitraum feststellen, dass sich das Fahrzeug im Emmericher Stadtgebiet bewegte.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten das Fahrzeug aufgrund der Hinweise sichten und zu diesem aufschließen. In der Folge missachte der Fahrer des Ford Fiesta, in welchem sich auch noch eine weitere Person befand, mehrere Anhaltesignale. An der Kreuzung Schwarzer Weg / Reeser Straße / Verbindungsstraße bog der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Reeser Straße ab. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, welcher in einem Pkw die Reeser Straße in Richtung Emmerich befuhr, leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte so eine Kollision verhindern. Im weiteren Verlauf bog das Fahrzeug von der Reeser Straße nach links über den Grünstreifen auf den Geh- und Radweg der Alte Reeser Landstraße ein. Auch dabei kam es zu einer konkreten Gefährdung von Fußgängern, welche sich in den Grünstreifen retten mussten.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach dem Verkehrsteilnehmenden welcher eine Gefahrenbremsung einleiten musste sowie den Fußgängern, welche sich im Rahmen der Straßenverkehrsgefährdung in den Grünstreifen retten mussten.

Hinwiese nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

