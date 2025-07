Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfall mit E-Scooter: 16-jähriger schwerverletzt

Goch (ots)

Am heutigen Montag (7. Juli 2025) kam es gegen 15:10 Uhr am Bahnhofsplatz in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Junge aus Goch befuhr mit einem E-Scooter, auf welchem sich auch ein 16-Jähriger aus Weeze befand, die Bahnhofstraße auf dem Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr ein Opel Corsa, in welchem sich ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Uedem befand, die Bahnhofstraße. Der Uedemer beabsichtigte nach rechts auf den dortigen Parkplatz abzubiegen und bremste sein Fahrzeug so ab, dass er noch vor dem Radweg zum Stehen kam. Der E-Scooterfahrer erschreckte sich und wich dem Pkw aus. Dadurch kollidierte der Junge mit einem Verkehrsschild und verletzte sich so schwer, dass er für mehrere Stunden in Lebensgefahr schwebte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Gocher in ein Krankenhaus verbracht, während sich der Weezer leichte Verletzungen zuzog. Der Opel Corsa wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt, während an der Unfallörtlichkeit das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve für die Unfallaufnahme eingesetzt wurde. (pp)

