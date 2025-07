Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Insassen nach Verkehrsunfallflucht angetroffen: 23-Jährige verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (6. Juli 2025) befuhr gegen 21:15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, in einem schwarzen VW Golf, die Straße Ostwall aus Fahrtrichtung der Schranke am Löwentor in Fahrtrichtung Bahnhofsstraße / Reeser Straße. Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr eine 23-jährige Emmericherin die Straße mit einem weißen Ford Fiesta. Auf der zu diesem Zeitpunkt nassen Fahrbahn verlor der Fahrer des VW Golf die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch sich die Frau aus Emmerich schwer verletzte. Im Anschluss entfernte sich der schwarze VW Golf, ohne Angaben zu seiner Person und seiner Beteiligung am Unfall zu machen.

Bei der durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Kleve durchgeführten Fahndung konnte das Fahrzeug sowie die beiden Insassen gegen 22:15 Uhr in Emmerich-Dornick angetroffen werden. Die beiden Insassen wurden zur Polizeiwache Emmerich verbracht, wo im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgestellt wurde, dass der 20-jährige Fahrer aus Arnhem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der schwarze VW Golf, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt auch eine 22-jährige Beifahrerin aus Arnhem befand, wurde sichergestellt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell