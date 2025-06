Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (23.06.) wurde ein tunesischer Staatsangehöriger als Fahrgast eines aus Frankreich kommenden Fernzuges am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Den Beamten gegenüber wies sich der Mann mit einem Foto eines tunesischen Reisepasses aus. Die Überprüfung der Personalien ergab diverse Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, sowie einen Sicherungshaftbefehl wegen Bedrohung und einen Haftbefehl wegen unerlaubten Aufenthalts. Da der 25-Jährige keinerlei gültige Dokumente für den Grenzübertritt vorweisen konnte, muss er mit einer Anzeige wegen unerlaubter Einreise rechnen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

