BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt - 29-Jähriger entgeht Haftstrafe

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Montag gleich zwei Verstöße gegen das Waffengesetz feststellen. Am Bahnhof Kehl führte ein 26-jähriger Deutscher ein verbotenes Springmesser mit sich. Er muss mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Bei einem 24-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, der in einem aus Frankreich kommenden Fahrzeug in Kehl kontrolliert wurde, ...

