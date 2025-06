Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Montag gleich zwei Verstöße gegen das Waffengesetz feststellen. Am Bahnhof Kehl führte ein 26-jähriger Deutscher ein verbotenes Springmesser mit sich. Er muss mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Bei einem 24-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, der in einem aus Frankreich kommenden Fahrzeug in Kehl kontrolliert wurde, konnte eine Teleskopschlagstock in der Mittelkonsole aufgefunden werden. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

