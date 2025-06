BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Zurückweisung nach Frankreich

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen in einem Fernreisebus aus Frankreich einen 29-Jährigen festgenommen. Bei der Kontrolle an der Europabrücke bestand gegen den portugiesischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 30 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt ...

mehr