BPOLI-OG: Gesuchte Diebin festgenommen

Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Mittag am Grenzübergang in Iffezheim einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen serbischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die fällige Geldstrafe konnte der 36-Jährige nicht bezahlen und er muss nun eine 10-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

mehr