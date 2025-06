BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 18. Juni in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei der Kontrolle im Bahnhof Kehl bestand gegen einen marokkanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs. Durch die Bezahlung der Geldstrafe, konnte der 23-Jährige eine 15-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

