Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens-Horeb (ots)

In der Zeit von Freitag, den 09.08.2024 - 11.08.2024, 17:00 Uhr ereignete sich in der Horebstraße eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein roter Renault Clio wurde zur genannten Zeit am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden am hinteren Radlauf, sowie am linken Außenspiegel fest. Die Radkappe des Hinterrades lag gesplittert neben dem Fahrzeug auf der Fahrbahn. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1500 Euro. Vermutlich wurde der PKW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass sich der Unfall vermutlich am Samstagmorgen, gegen 08:45 Uhr ereignete. Eine Anwohnerin wurde von dem vermeintlichen Unfallverursacher angesprochen und nach dem Halter des Fahrzeuges befragt, konnte jedoch keine Auskünfte erteilen. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

