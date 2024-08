POL-PDPS: Drogenbeeinflusste Verkehrsteilnehmerin

Zweibrücken (ots) - Am 10.08.2024 ereignete sich um 09:45 Uhr in der Poststraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem Saab rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte mit einer 76-jährigen Fahrradfahrerin, welche die Poststraße in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße befuhr. Die Frau stürzte, verletzte sich am linken Ellbogen und wurde leicht ...

mehr