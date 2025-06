Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in einer Dachgeschoßwohnung in Stuttgart-Vaihingen

Stuttgart (ots)

- Rauchentwicklung aus Dachgeschoss - Keine Personen im Gebäude

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart am Freitagmorgen gegen 08:12 Uhr durch aufmerksame Handwerker, die an einem Nachbargebäude arbeiteten eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Wohnhauses, in der Fauststraße in Stuttgart-Vaihingen, gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte eine leichte Rauchentwicklung aus dem Dach, sowie Brandgeruch festgestellt werden - Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Gebäude.

Umgehend wurde ein Atemschutztrupp zur Erkundung in die Dachgeschosswohnung geschickt - in der ein Kühlschrank brannte.

Durch sofortige Löschmaßnahmen mittels einem Löschrohr im Innenangriff und die parallel in Stellung gebrachte Drehleiter konnte eine Durchzündung und somit ein offener Dachstuhlbrand verhindert werden.

Im Verlauf von Nachlösch- und Kontrollarbeiten musste das Dach im Bereich des Firsts, mit Hilfe der Drehleiter sowie zwei Einsatzkräften mit Absturzsicherung, geöffnet werden.

Dortige Glutnester wurden abgelöscht und das Dach im Rahmen einer Hilfeleistung anschließend mit Abdeckplanen und Holzlatten gesichert.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Gerätewagen Logistik (Einsatzstellenhygiene) Feuerwache 5: Löschzug, Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Vaihingen: Löschfahrzeug Abteilung Logistik: Gerätewagen-Transport

Rettungsdienst

Rettungswagen von der Feuer- u. Rettungswache 5

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell