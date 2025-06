Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dehnfugenbrand führt zu langwierige Löscharbeiten

Stuttgart (ots)

- Dehnfugenbrand im Dacharbeiten

- Teile des Daches und eine Wand müssen für Löscharbeiten geöffnet werden

- Verkehrsbehinderungen durch Straßen- und Schienensperrung

Am Freitagmittag alarmierten Anwohner gegen 12:50 Uhr die Feuerwehr in die Freihofstraße in Stuttgart-Stammheim. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war im Dachbereich eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Alle Personen hatten das Gebäude bereits selbstständig und unverletzt verlassen.

Die Erkundung der Feuerwehr ergab einen Dehnfugenbrand zwischen zwei Gebäuden. Um an den Brandherd zu gelangen mussten Teile des Daches und eine Wand geöffnet werden. Dadurch gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aufwendig und langwierig. Der Atemschutz- und Messtechnische Dienst der Feuerwehr Stuttgart kontrollierte das Gebäude auf erhöhte Kohlenstoffmonoxidwerte. Nach abschließenden Belüftungsmaßnahmen wurde das Gebäude von der Feuerwehr gesichert und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Während der Löscharbeiten mussten Straßen und Schienen vor dem Gebäude gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Ermittlungen zu Brandursache wurden von der Polizei Stuttgart aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Logistik

Feuerwache 3: Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-/ Messtechnik

Feuerwache 5: Gerätewagen-Logistik

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Stammheim: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Rettungsdienst: Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

