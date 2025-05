Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 29-Jähriger nach Angriff vorläufig festgenommen

Viernheim (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Freitagmittag (30.5.) muss sich ein 29-Jähriger jetzt strafrechtlich verantworten. Gegen 11.50 Uhr kontaktierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Mann, der in einem Tattoo Studio in der Rathausstraße randalieren und eine Frau attackieren würde. Sofort wurden zahlreiche Polizeistreifen alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den 29 Jahre alten Mann aus Wiesloch vor Ort antreffen und festnehmen. Aufgrund seiner Gegenwehr mussten sie dabei Schlagstock und Pfefferspray einsetzen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der angegriffenen, 23 Jahre alten Frau um die ehemalige Lebensgefährtin des Festgenommenen. Diese wurde bei dem Angriff verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizeikräfte stellten vor Ort unter anderem eine Axt sicher, mit der der Mann im Laden randaliert haben soll. Der 29-Jährige kam zunächst für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Zeugen, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, mit dem Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06204/9377-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell