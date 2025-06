Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand im Obergeschoss eines Vereinsgebäudes

Stuttgart (ots)

- Starke Rauchentwicklung und Flammen aus Vereinsgebäude in Bad Cannstatt

- Eine verletzte Einsatzkraft des Rettungsdienstes

- Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Stuttgart am Mittwochabend gegen 18:35 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Vereinsgebäudes in der Hofener Straße in Stuttgart Bad Cannstatt. Die Feuerwehr traf bereits vier Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle ein - zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen und dichter Rauch aus dem Obergeschoss des Gebäudes. Durch das sehr umsichtige Handeln der Vereinsangehörigen wurde die Feuerwehr schnell alarmiert und das Gebäude war bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte geräumt.

Die Feuerwehr Stuttgart war aufgrund der geschilderten Lage mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und leitete die Brandbekämpfung über den Treppenraum und eine Drehleiter mit zwei Löschrohren ein. Weitere Atemschutztrupps durchsuchten das Gebäude nach weiteren Personen.

Eine Einsatzkraft des Rettungsdienstes erlitt im Rahmen des Einsatzes Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Stuttgarter Krankenhaus transportiert.

Der Brand konnte nach rund 30 Minuten gelöscht werden. Es fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten und Luftmessungen der Feuerwehr statt. Zur Lokalisierung von Glutnestern setzte die Feuerwehr eine Drohne und Wärmebildkameras ein. Eine weitere Brandausbreitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Polizei Stuttgart hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Logistik, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Abteilung Sommerrain: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Sommerrain: Zwei Löschfahrzeuge, Drohne

Rettungsdienst: Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell