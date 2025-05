Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet - Moped-Fahrer schwer verletzt

Rodeberg (ots)

An der Kreuzung, an der die Annabergstraße und der Zellweg aufeinandertreffen, ereignete sich am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Annabergstraße ortseinwärts und kollidierte mit dem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrer. Der 15-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde in das nächstgelegene Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Darüber hinaus wurde bei dem Unfall ein Gartenzaun eines anliegenden Grundstücks beschädigt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

